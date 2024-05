Saubere Luft heizt Sonne an Warum die Sommerhitze in Europa unterschätzt wird

Die Sommer in Europa werden wärmer als bisher von Klimamodellen vorhergesagt. Grund dafür ist, dass die Luft sauberer wird. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam um Dominik L. Schumacher von der ETH Zürich.

Demnach haben regionale Klimamodelle die Erwärmung der Sommer und Hitzewellen in Europa stark unterschätzt, weil sie den Rückgang der Luftverschmutzung nicht berücksichtigt haben. „Die Intensität der Sonneneinstrahlung in Europa nimmt zu, weil die Luftverschmutzung abnimmt“, so die Forschenden. Sie sprechen in dem Zusammenhang von „regionalen Aufhellungen“.

Das Team geht davon aus, dass die Erwärmung im Sommer seit 1980 für Europa um etwa ein Grad Celsius und global um etwa ein halbes Grad unterschätzt wurde. Ihre Ergebnisse hatten sie kürzlich auf einer Tagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union in Wien vorgestellt.

Hotspot in Osteuropa

Die Forscher erwarten bei dem Effekt auch lokale Unterschiede. So könnten die Abweichungen in Teilen Osteuropas mehr als ein Grad betragen. Denn dort ist die Abnahme von Aerosolen, also Schmutzpartikeln in der Luft, die die Sonneneinstrahlung behindern, stärker als weiter westlich.

Das Team schließt aus seinen Untersuchungen auch, dass der Effekt nicht nur zur sommerlichen Erwärmung in Europa beiträgt, sondern sich auch auf andere Jahreszeiten außer dem Winter auswirkt.

Seit 1980 haben sich die mittleren Sommertemperaturen in Westeuropa dreimal schneller erwärmt als die globalen Mitteltemperaturen. Diese starke Erwärmung von etwa 2,3 Grad werde von Modellsimulationen tendenziell unterschätzt und betrifft sowohl globale als auch insbesondere regionale Klimamodelle (RCM).

Aufhellung nicht erfasst

Zum Teil erkläre sich die Diskrepanz zwischen Beobachtungen und Modellen daraus, dass die Mehrheit der globalen und regionalen Klimamodellsimulationen schwächere zirkulationsbedingte Erwärmungsbeiträge aufweisen als beobachtet. Entscheidend ist für die Forschenden dabei aber der Aspekt der Aerosole.

„Durch die weit verbreitete Verwendung konstanter Aerosolkonzentrationen in RCM-Simulationen wurde die regionale Aufhellung und die damit verbundene Erwärmung in Europa aufgrund von Aerosolreduktionen in den letzten Jahrzehnten nicht erfasst“, schreiben die Autor:innen.

Die Intensitätsänderungen der Hitzewellen werde in den Projektionen auf längeren Zeitskalen noch größer. Sie überschreiten den Ergebnissen zufolge in weiten Teilen Europas und am Ende des laufenden Jahrhunderts zwei Grad Celsius.

„Unsere Arbeit unterstreicht, wie wichtig es ist, alle relevanten externen Antriebe und die damit verbundenen Reaktionen in RCM-Simulationen abzubilden, da der Mehrwert von hochaufgelösten Klimaprojektionen fragwürdig ist, wenn starke regionale Aufhellung und Erwärmung in Europa und anderen Regionen absichtlich ausgelassen werden“, so die Autor:innen.

Studienleiter Dominik L. Schumacher betont jedoch, dass die Resultate seines Teams nicht so verstanden werden dürfen, dass Luftverschmutzung etwas Gutes sei. Schätzungen zufolge verursacht sie jährlich Millionen von Todesfällen.