Schlagartige Erwärmung der Ozeane „Nie dagewesene Rekordwerte der Meeresoberflächentemperatur“

Daten der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) zeigen in diesem April einen Anstieg der weltweiten Oberflächentemperatur der Ozean auf einen bisher nie dagewesenen Wert. Am 2. April lag die globale Durchschnittstemperatur der Weltmeere demnach auf einem Rekordwert von 21,1 Grad. Danach verblieb die Temperatur auf ähnlich hohem Niveau, ohne wie in den Vorjahren entsprechend dem Winterhalbjahr über dem größeren, südlichen Teil der Weltmeere wieder langsam abzufallen.