Tagesspiegel Plus Sexuelle Belästigung in der Wissenschaft : „Es gibt an Hochschulen eine Ignoranz-Kultur“

Über sexualisierte Gewalt zu sprechen, ist an Unis ein Tabu, sagt die Geschlechterforscherin Heike Pantelmann. Es fehle an Mitteln zur Prävention, Täter würden wegen Ruf und Einfluss zu oft geschützt.