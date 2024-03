Subventionen für Bauern „Große Anreize, unrentable Betriebe fortzuführen“

Derzeit protestieren Bauern in Polen und in Spanien, doch auch in Deutschland haben Landwirte kürzlich mit Großdemonstrationen und Blockade-Aktionen auf ihre wirtschaftliche Misere hingewiesen. Die Bedingungen seien vor allem für kleine Betriebe katastrophal, was dazu beitrage, dass die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe und der dort Beschäftigten weiter abnimmt.