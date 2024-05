Superpapas, wir müssen reden Warum es gefährlich ist, ein perfekter Vater sein zu wollen

Wie soll das gehen? Dass „Papa“ immer ein Ohr für die Bedürfnisse seiner Kinder hat und das andere für „Mama“ und alle anderen. Dabei zu arbeiten, gut zu verdienen, die Familie nötigenfalls allein zu versorgen. Und kein Gurkenglas ist zu fest verschlossen, kein Fahrradreifen zu löchrig und keine Rolle im Spiel mit den Kindern nicht auszufüllen, ob Ritter, Ross oder Steigbügelhalter. Kann „Mann“ Superpapa sein, der das alles schafft?

„Nein“, sagen Kate Gawlik und Bernadette Melnyk von der Ohio State University und warnen davor, es zu versuchen. Ihre Befragung von Eltern in den USA ergibt, dass der empfundene Druck, ein perfekter Elternteil zu sein, ungesund ist, für die häufiger betroffenen Mütter, aber auch für Väter.

Es gibt bislang zu wenig Aufmerksamkeit für die psychischen Belastungen der Väter. Kate Gawlik, Ohio State University College of Nursing

„Es gibt bislang zu wenig Aufmerksamkeit für die psychischen Belastungen der Väter“, sagte Gawlik dem Tagesspiegel. An ihrer anonymen Online-Befragung im Sommer 2023 haben sich 722 Eltern beteiligt, die mit Kindern unter 18 Jahren in einem Haushalt lebten. Rund die Hälfte gab an, ausgebrannt zu sein: 55 Prozent der Mütter und 44 Prozent der Väter. Es entspricht dem Bild früherer Studien: Mütter wiesen durchweg höhere Raten von Burnout auf, berichtet die Medizinerin.

Sie führt das darauf zurück, dass Mütter mehrheitlich die familiäre Verantwortung übernehmen, obwohl heute mehr Frauen auch berufstätig sind, was zusätzliche Anforderungen mit sich bringt. „Auch gesellschaftliche Erwartungen kommen ins Spiel“, sagt Gawlik. Mütter müssten demnach immer alles im Griff haben: das besungene bisschen Haushalt, die Kindererziehung und die erfolgreiche Karriere. Auf Vätern laste dagegen geringerer gesellschaftlicher Druck.

Aber für Väter könnte es schwieriger sein, seelische Krisen abzuwenden oder wieder herauszukommen. „Frauen fällt es leichter, über ihre Gefühle zu sprechen“, sagt Gawlik. Männer würden sich eigene Verwundbarkeiten dagegen seltener eingestehen, was die Erschöpfung aber nicht mindert. Frauen sind häufiger gefährdet als Männer, im individuellen Vergleich zu „Mama“ ist es aber oft „Papa“, der weniger damit umgehen kann.

„Es gibt widersprüchliche Rollenerwartungen an Männer und damit auch an Väter“, sagt Anne-Maria Möller-Leimkühler, Professorin für Sozialwissenschaftliche Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Uni München. Da ist einerseits das moderne Bild vom fürsorglichen Vater, der die Hosengrößen, das Lieblingsjoghurt und die Probleme seiner Kinder kennt. Auf der anderen Seite stehen nach wie vor traditionelle Vorstellungen von Status, Leistung und Erfolg, die auch immer noch Teil des Selbstbildes vieler Männer sind. „Sie können der adäquaten Bewältigung psychischer Probleme im Weg stehen“, sagt Möller-Leimkühler.

Kate und ihr Mann Jason Gawlik planen gemeinsam ihre Wochen. © The Ohio State University College of Nursing

Es sind bekannte Klischees: Männer dürfen nicht schwach sein, Männer müssen Probleme allein lösen, Männer helfen anderen, aber brauchen selber keine Hilfe. Männer müssen leistungsstark sein, immer funktionieren. Dafür müssen Männer sich und ihre Gefühle im Griff haben. „Männer tun sich schwer, mit nahestehenden Personen über ihre psychischen Konflikte zu sprechen, weil sie diese vielleicht auch selbst nicht so genau wahrnehmen können“, so die Sozialwissenschaftlerin.

Studien würden zudem zeigen, dass Männer mit psychischen Störungen eher und stärker stigmatisiert werden als Frauen. „Das ist auch eine Barriere, wegen der Männer psychische Probleme verheimlichen, um so lange wie möglich die Fassade zu wahren, zu funktionieren“, sagt Möller-Leimkühler. Und wenn sie ärztlichen Rat einholten, besteht die Gefahr, dass die gleichen Klischees bei den Behandelnden die richtige Diagnose verhindern. Wenn Männer die gleichen Symptome einer Depression schildern wie Frauen, wird bei ihnen signifikant seltener eine Depression diagnostiziert. „Es ist verrückt“, sagt Möller Leimkühler.

Pay Gap und Elternzeit

Aber das gesellschaftliche Männerbild und die eigenen Vorstellungen von Vätern verändern sich, wie etwa das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, im „Väterreport“ berichtete. Damit steigt das innere Konfliktpotenzial weiter an.

Dass Väter sich aus Kinderbetreuung und familiären Aufgaben einfach heraushalten könnten oder sollten, sehen nur noch „überzeugte Rollenbewahrer“ so, knapp 30 Prozent der Väter. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) finden dagegen, dass kleine Kinder genauso gut von ihrem Vater betreut werden können wie von ihrer Mutter. Allerdings benennt der Väterreport auch eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Nur jeder fünfte Vater (21 Prozent) übernimmt wirklich etwa die Hälfte der Betreuung.

Als Mutter von vier Kindern muss auch Kate Gawlik Familie und Beruf miteinander vereinen. © The Ohio State University College of Nursing

Es dürfte auch eine Folge des Pay Gap, der Verdienstungleichheit zwischen Männern und Frauen sein, dass es häufiger die Frauen als geringer Verdienende sind, die ihre Arbeitszeit zugunsten unbezahlter Familienarbeit reduzieren. Dass sich Väter aber heute zumindest mehr beteiligen als früher, zeigt der Anteil der Männer, die Elternzeit nehmen.

Im Jahr 2008 bezogen Väter jedes fünften Kindes während einer beruflichen Auszeit Elterngeld. Bei den 2020 geborenen Kindern waren es 44 Prozent. „In Haushalten, in denen beide Elternteile arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Aufgaben auf beide verteilt werden“, sagt Kate Gawlik. Und damit verteilt sich auch das Risiko für Eltern-Burnout.

Vorstufe zur Depression

Den überhöhten Anspruch an sich selbst, perfekt zu sein, hätten sowohl Frauen als auch Männer, berichtet Gawlik. Eine teilnehmende Person beschrieb es so: „Ich verspüre jeden Tag das Bedürfnis, meinen Kindern einen perfekten Tag zu organisieren. Es ist mental erschöpfend und überfordernd, das neben dem Fulltime-Job und all den anderen Dingen zu versuchen, für die wir als Eltern verantwortlich sind. Aber wenn etwas schiefgeht, kommen dennoch Schuldgefühle.“

In der Befragung gaben fast 60 Prozent der Männer an, dass sie sich wegen der Elternaufgaben isoliert und einsam fühlten. Drei Viertel vermissen Kontakte außerhalb von Beruf und Familie. Jeder dritte Vater fühlt sich mit seinen Elternaufgaben alleingelassen.

Der Blick in die sozialen Medien oder der Ausflug zum Spielplatz können die gefühlte Isolation verstärken. „Man sieht die anderen Menschen und fragt sich, wie sie das alles schaffen, während man es selbst nicht hinkriegt“, sagt Gawlik. Wegen zu hoher Erwartungen an sich selbst würden Eltern sich negativ beurteilen. „Ob es beabsichtigt ist oder nicht, es schwingt mit“, sagt Gawlik. Ihre Studie zeige, dass es die Auswirkungen hoher Erwartungen sind, eine Erfolgskultur, die zur physischen und emotionalen Erschöpfung führen können: Burnout.

„In der Psychiatrie wird dieses Erschöpfungssyndrom als eine Vorstufe der Depression angesehen“, sagt Möller-Leimkühler. Wenn es ein bestimmtes Stadium erreicht hat, könne Burnout sehr schnell in die Depression führen.

„Eine bedeutende Figur“

„Eltern mit Burnout leiden häufiger unter Depressionen, Angstzuständen und Stress“, sagt Co-Autorin Bernadette Melnyk. Und das könne sich negativ auf Verhalten und emotionale Gesundheit der Kinder auswirken. Den Kindern würde helfen, außerschulische Verpflichtungen zu reduzieren und mehr Zeit für freies Spiel mit den Eltern zu schaffen.

Betroffene Eltern müssten sich das Burnout eingestehen und sich besser um sich selbst kümmern, rät Melnyk. Pausen einzulegen und Freiräume für Aktivitäten zu schaffen, die einem selbst guttun, sind erste Schritte. Bei stärkerem Burnout solle man ärztlichen Rat einholen. „Es ist eine Stärke, zu erkennen, wenn man Hilfe braucht, keine Schwäche“, schreiben Gawlik und Melnyk.

Auch Anne-Maria Möller-Leimkühler verweist auf den Wert kleiner, aber regelmäßiger Auszeiten. Aber ist dieses Mittel gegen den Burnout nicht gerade das, was überlasteten Vätern fehlt? „Es ist schwierig, aber man muss die Reißleine ziehen, manchmal auch Prioritäten anders setzen“, sagt die Sozialwissenschaftlerin. Am Perfektionismus festzuhalten, würde die Probleme nur verschärfen.

Möller-Leimkühler verweist auch auf eine weitere neuere Erkenntnis: wie wichtig der Vater für die Entwicklung der Kinder ist. „Es sind Kleinigkeiten“, sagt sie. Väter spielten ganz anders mit Kindern, wilder als Mütter. Sie gingen nicht so sehr auf die Kindersprache ein, fragten und forderten die Kinder mehr. Psychische Probleme, die dem im Weg stehen, sollten aktiv angegangen werden, auch, damit die Kinder keinen Schaden nehmen. „Der Vater ist eine ganz bedeutende Figur.“ Aber bitte kein Superpapa.