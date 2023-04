Tauwetter Klimawandel bedeutet nicht nur ein paar Grad mehr

Nach den langen Wintermonaten in Deutschland mag die Sorge vor dem Klimawandel übersteigert wirken. Die Erkenntnis, dass die Temperaturen weltweit steigen, lässt manch einen hoffen, dass es dadurch einfach ein wenig angenehmer wird. Doch leider greift diese Hoffnung zu kurz. Wenn man ins Detail schaut, was eine Erwärmung von aktuell knapp über einem Grad bereits an Verschiebungen beim Wetter auslösen kann, wird klar, dass es eben nicht einfach nur ein paar Grad wärmer wird.