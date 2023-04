„Unter Zeitdruck“ Was die Berliner Wissenschaft von der neuen Senatorin Ina Czyborra erwartet

In der Berliner Wissenschaft schätzen sie die neue Senatorin – und erwarten, dass sie sofort mit drängenden Themen loslegt. Es ist eine andere Personalie der SPD, die richtig Überraschung auslöst. So ungefähr lassen sich die Reaktionen an den Hochschulen auf die Besetzung des Wissenschafts- und Gesundheitsressorts zusammenfassen.