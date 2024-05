Herr Russell, Sie warnen davor, die Kontrolle über die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) allein den Entwicklern zu überlassen, die ihrerseits KI dabei einsetzen. Die entstehenden Systeme seien „kein Spielzeug“. Es erscheint aber so, dass Anwendungen als nützliches Spielzeug vermarktet werden. Sind sich die Entwickler der Risiken bewusst und sind sie transparent?

Ich glaube nicht, dass sie als Spielzeug vermarktet werden. In Marketingplänen von OpenAI ist beispielsweise die Rede davon, dass sie einen erheblichen Teil der menschlichen Arbeitskraft in vielen Bereichen der Wirtschaft ersetzen werden.

Die Entwickler sind sich der Risiken bewusst. Sie arbeiten etwa mit der US-Regierung zusammen, die untersucht, ob die Systeme die Fähigkeit von Terroristen zum Bau biologischer Waffen verbessern könnten. Alle Vorstandsvorsitzenden haben die Stellungnahme zu existenziellem Risiko durch KI unterzeichnet, in der es heißt: „Die Minderung des Risikos des Aussterbens durch KI sollte neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein.“ Und dennoch treiben sie die Entwicklung stur voran.

Würde KI plötzlich in einen gefährlichen Zustand übergehen oder wäre das ein allmählicher Prozess, in dem jeder neue Entwicklungsschritt den Schaden vergrößert, der angerichtet werden kann?

Wenn wir die Fähigkeiten von KI-Systemen stark vereinfacht auf einer einzigen linearen Skala betrachten, gibt es einen recht engen Bereich, in dem ihre Fähigkeiten denen des Menschen ungefähr ebenbürtig sind. In dieser Phase wäre es schwierig vorherzusagen, wer einen Kampf um die Kontrolle der Zukunft gewinnen würde. Dadurch, dass wir neue technische Entwicklungen vorantreiben, könnten wir diesen engen Bereich aber ziemlich bald erreichen und überschreiten.

Zunächst würden wir das vielleicht gar nicht bemerken. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass ein hinreichend leistungsfähiges KI-System seine Fähigkeiten und Pläne so lange verbergen würde, bis es sich seines Erfolges sicher ist. So könnte es vermeiden, dass sich Menschen einmischen und etwa versuchen, es auszuschalten oder Ähnliches.

Es würde sich nicht auf etwas wie einen chaotischen Krieg gegen die Menschen einlassen wollen. Wir könnten also viel zu spät merken, wenn wir bereits Systeme geschaffen haben, die wir nicht kontrollieren können. Aus diesem und vielen weiteren Gründen müssen wir das Sicherheitsproblem lösen, bevor wir leistungsfähigere Systeme schaffen.

Zur Person © Brittany Hosea-Small Stuart Russell lehrt Computerwissenschaften an der University of California in Berkely. Gemeinsam mit Peter Norvig hat er das Standardlehrbuch „Künstliche Intelligenz. Ein moderner Ansatz“ veröffentlicht. Zuletzt forderte er mit 24 Co-Autor:innen im Fachmagazin „Science“ Maßnahmen zur Kontrolle der Entwicklung von KI.

Es erscheint schwer vorstellbar, wie ChatGPT nach der Weltherrschaft greifen sollte. Aber könnte es als Werkzeug in den Händen einer größeren und gefährlichen KI dazu dienen?

Wir statten große Sprachmodelle wie ChatGPT bereits mit der Fähigkeit aus, langfristige Pläne zu erstellen und umzusetzen, und auch mit den Mitteln, um in der realen Welt Bankkonten, Kreditkarten, E-Mail- und Social-Media-Konten zu unterhalten. Solche Systeme können Menschen dafür bezahlen, Dinge zu tun, und könnten schon bald mit robotischen Erweiterungen ausgestattet werden, um direkt in der physischen Welt Dinge verrichten zu können.

Es sei auch daran erinnert, dass es Hitler mit Worten gelang. ChatGPT und seine Nachfolger können individuelle Gespräche mit Hunderten Millionen Menschen gleichzeitig führen. Es wäre für ein KI-System gar nicht so schwer, die Menschen im Westen davon zu überzeugen, China zu hassen und zu misstrauen und einen Atomkrieg zu beginnen.

Glauben Sie, dass Science-Fiction-Filme über gefährliche KI wie etwa die „Terminator“-Reihe nützlich sind, um zu erklären, was passieren könnte? Oder bewirken sie, dass die Risiken nicht ernst genommen werden?

Der große Fehler der meisten „KI übernimmt die Welt“-Filme ist, dass darin davon ausgegangen wird, dass die KI-Systeme ein Bewusstsein entwickeln müssen. Erst dann hassen sie die Menschen und werden unkontrollierbar. Das ist schlicht falsch. Es sind ihre Fähigkeiten, nicht ihr Bewusstsein, die die menschliche Kontrolle bedrohen. Wenn ich gegen einen Computer Schach spiele, glaube ich doch auch nicht, dass ich nicht verlieren kann, weil er kein eigenes Bewusstsein hat.

Ich hoffe, dass die Filmindustrie mit etwas viel Realistischerem aufwarten kann. Leider wäre eine echte KI-Machtübernahme viel wahrscheinlicher, lautlos und unaufhaltsam. „Don’t Look Up!“, ist eine interessante Analogie. Die Welt ignoriert das Risiko, bis es zu spät ist. Ende.

Wenige Charaktere im Science-Fiction-Film „Don’t Look Up!“ reagieren angemessen auf die Bedrohung durch einen Asteroideneinschlag auf der Erde. © imago images/ZUMA Press/Bluegrass Films via www.imago-images.de

Gibt es weitere verbreitete Missverständnisse?

Dass die KI-Unternehmen wüssten, wie ihre Systeme funktionieren, dies aber geheim halten. Nein, sie wissen es nicht. Wenn ihre Systeme nicht funktionieren, besteht ihre einzige Lösung darin, sie zu vergrößern und mit noch mehr Daten zu füttern.

Sie versuchen, eine Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) zu schaffen und geben dafür Hunderte Milliarden Dollar aus, aber sie haben keine Ahnung, was passiert, wenn sie Erfolg haben. Die Vision ist, AGI zu erschaffen, herauszufinden, wie man sie sicher macht und dann herauszufinden, wofür sie gut ist. Das ist meiner Meinung nach genau falsch herum.

Könnte KI uns bei der Bewältigung von Krisen wie Klimawandel und Artensterben helfen, die wir bisher nicht aufhalten? Läge das überhaupt im Interesse einer eigenständig agierenden KI?

So wie wir KI derzeit verstehen, kann alles ihre Motivation sein, was wir als Ziel eingeben. Für viele Ziele ist die menschliche Existenz unnötig. Das Ziel, die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre wieder auf das vorindustrielle Niveau zu bringen, lässt sich beispielsweise leicht durch die Beseitigung des Menschen erreichen.

Und aus der Sicht von Computern und Robotern ist Sauerstoff ein Ärgernis, das nur Rost verursacht. Vielleicht entschließen sie sich auch dazu, den Sauerstoff loswerden zu wollen.

In der Zeitschrift „Science“ haben sie gemeinsam mit 24 weiteren Fachleuten Regierungen aufgefordert, die Risiken von KI zu begrenzen. Die Entwicklungen würden sehr schnell und bislang weitgehend unkontrolliert voranschreiten. Sie nennen „weitreichende soziale Schäden, böswillige Anwendungen und den unumkehrbaren Verlust der menschlichen Kontrolle“ als mögliche Folgen. War es schwierig, sich im Autor:innenteam auf die Hauptaussagen und die Formulierungen zu einigen?

Wir haben uns zusammengefunden, weil wir diese Dinge schon seit Jahren in wechselnden Gruppen sagen. Wir hielten es für das Beste, die Empfehlungen an die Politik mit so viel wissenschaftlicher Autorität und Konsens wie möglich zu geben. An dem Text wurde einige Wochen gearbeitet und ich glaube, er ist dabei stärker, nicht schwächer geworden. Das ist für so einen gemeinsamen Schreibprozess eher ungewöhnlich.

Wer sagt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, den möchte ich fragen, wie er die Macht über Wesen behalten will, die mächtiger werden könnten, als wir es sind. Stuart Russell, KI-Experte

Gab es negative Reaktionen auf die sehr eindringlich formulierten Warnungen? Etwa, dass unkontrollierte KI-Fortschritte zum „weitreichenden Verlust an Leben und Lebensgrundlagen sowie zur Marginalisierung oder Auslöschung der Menschheit“ führen könnten.

Bisher nicht, aber ich bin sicher, dass das noch kommen wird. Man sollte aber nicht vergessen, dass es nicht nur viele führende KI-Forschende und Vorstände aller großen KI-Unternehmen sind, die vor dem existenziellen Risiko warnen, sondern auch die Regierungschefs von 28 Ländern, darunter die USA, China, Großbritannien und Deutschland, die die Bletchley-Erklärung unterzeichneten.

[Anmerkung der Redaktion: Die Bletchley-Erklärung wurde auf einem von der britischen Regierung ausgerichteten KI-Sicherheitsgipfel verabschiedet. Darin heißt es: „Die wichtigsten Fähigkeiten dieser KI-Modelle bergen das Potenzial für schwerwiegende, sogar katastrophale Schäden, die entweder absichtlich oder unabsichtlich entstehen können. In Anbetracht der raschen und unsicheren Veränderungsrate der KI und im Zusammenhang mit der Beschleunigung der Investitionen in die Technologie bekräftigen wir, dass die Vertiefung unseres Verständnisses dieser potenziellen Risiken und von Maßnahmen zu ihrer Bewältigung besonders dringend ist.“]

Unsere Meinung ist keine Randmeinung, nicht einmal annähernd. Wenn, dann vertreten die Leugner der Risiken die Randmeinung. Wer sagt, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, den möchte ich fragen, wie er für immer die Macht über Wesen behalten will, die mächtiger werden könnten, als wir es sind. Wenn es eine Antwort gibt, würde ich sie gerne hören. Wenn sie keine Antwort haben, sollten sie ihren Standpunkt vielleicht noch einmal überdenken.