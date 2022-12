Was junge Frauen aus der Bahn wirft „Sie lockt nichts mehr in die Welt. Sie bleiben völlig starr zurück“

Herr Schulte-Markwort Sie haben in den vergangenen Jahren bei einem signifikanten Anteil junger Frauen eine bislang unbekannte psychische Beeinträchtigung festgestellt, die Sie kurz gesagt als Mutlosigkeit dem Leben gegenüber charakterisieren. Ist das nicht eine typische Erscheinung, die in der Pubertät vorkommen kann?

Seit rund fünf Jahren haben wir es zunehmend mit Mädchen ab etwa 15 Jahren Jahre zu tun, die offenbar in ihrer psychischen Entwicklung stecken bleiben. Wir waren erst von einer depressiven Entwicklung ausgegangen, mussten aber feststellen, dass die in solchen Fällen üblichen Interventionen nicht fruchteten. Von einer vorübergehend pubertären Erscheinung war auch nicht auszugehen. Die Therapeuten standen dem Phänomen erst einmal recht ratlos gegenüber.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden