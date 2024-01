Tagesspiegel Plus Was passiert, wenn... : Gentechnik in der Landwirtschaft in Europa tabu bleibt?

Sollen Pflanzen, die gentechnisch verändert, aber auch in der Natur vorkommen können, weiter streng reguliert werden? Bisher konnten sich die EU-Agrarminister jedenfalls auf keine Änderung einigen. Das hätte „drastische Folgen“.