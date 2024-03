Wenn Krebs ansteckend ist Eine teuflische Krankheit

Krebs ist nicht ansteckend. Normalerweise. Allerdings gibt es in der Biologie fast immer auch Ausnahmen von den Regeln. So auch beim Gesichtskrebs des Tasmanischen Teufels, bei dem Krebszellen des einen Tieres durch die häufigen, für die Tiere zum Sozialverhalten gehörenden Bisse in den Körper eines Artgenossen gelangen können.