YouTuber Cedric Engels aka „Doktor Whatson“ „Wissenschaftler sind keine Typen in weißen Kitteln und grauen Haaren“

Herr Engels, auf YouTube kennt man Sie als „Doktor Whatson“. Ihr Kanal ist mit 330.000 Abonnentinnen und Abonnenten einer der erfolgreichsten Wissenschaftskanäle in Deutschland. Sie selbst haben allerdings keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern haben an der Internationalen Filmschule Köln studiert. Wie passt das zusammen?

Ich fand Wissenschaft schon immer faszinierend. Ich habe früher viel „Wissen macht Ah!“ mit Ralph Caspers geguckt und mache coolerweise bald ein Video mit ihm, darauf freue ich mich sehr. Ich habe in der Schule auch immerhin Physik als Leistungskurs gewählt und sehr viel mit meinen Freunden über Wissenschaft und Zukunftstechnologien gesprochen – wahrscheinlich so viel, dass sie irgendwann genervt waren.