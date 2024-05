Zeitkapseln im Himmel Deutschlands Turmspitzen offenbaren Geheimnisse

Sie glänzen golden in der Sonne, dem Himmel ganz nah. Turmkugeln zieren in Mitteleuropa die Turmspitzen von Kirchen, aber auch von weltlichen Gebäuden wie Rathäusern. Jeder hat schon einmal diese goldenen Kugeln gesehen, die wenigsten dürften allerdings daran gedacht haben, dass sie wahre Zeitkapseln sind, kleine Schatzkammern, die einiges über die Vorfahren verraten.

Der Schweizer Historiker Beat Kümin, Professor an der University of Warwick in England, forscht über die Alltagskultur der frühen Neuzeit. Eher durch Zufall ist er 2012 in einem Archiv in Gersau am Vierwaldstätter See auf die Kopie einer Chronik von 1655 gestoßen, die in eine Turmkugel eingelegt war.

Anfangs hielt er das für ein Kuriosum, doch Nachforschungen ergaben, dass bei einer Öffnung der Turmkugel 1810 sogar noch weiteres Material hinzugefügt worden war – darunter Textstreifen aus dem Johannesevangelium, kolorierte Heiligenbilder, Reste von Palmzweigen und ein kleiner Stoffbehälter für Reliquien.

Fundgrube für Alltagsforscher

Für jemand, der über Alltagskultur forsche, sei so eine Turmkugel eine besondere Fundgrube, sagt Kümin dem Tagesspiegel. Er forschte weiter und stellte fest, dass es viele Kirchen gab, die solche befüllten Turmkugeln besitzen. Lokale und regionale Forschung zu einzelnen Turmkugeln habe es schon gegeben, aber keine systematische vergleichende Erforschung der Turmkugel als Ort der Erinnerungskultur, die in die Zukunft gerichtet ist.

Kümin hat dann auch in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, aber auch in Ungarn, Tschechien, Polen und Siebenbürgen befüllte Turmkugeln gefunden, also in etwa auf dem Gebiet des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

Nah am Himmel: Die neuen Turmkugeln am Museum Nikolaikirche Berlin . © Stadtmuseum Berlin/Fiona Hirschmann

Einen Grundstein versieht man auch oft mit einer Zeitkapsel, aber der wird eingemauert und kommt so schnell nicht wieder zum Vorschein. „In absichtlicher Zufälligkeit werden diese Kugeln befüllt und im Schnitt etwa alle 35 bis 40 Jahre wieder geöffnet“, erzählt Kümin. Dabei werde oft eine Generation übersprungen, was dazu führen könne, dass die Kugel in Vergessenheit gerate. Erst wenn der Turm saniert, das Dach neu gedeckt werde oder der Blitz eingeschlagen habe, schaue man sich den Inhalt noch einmal genauer an.

Geschichten vom Pfarrer

Die meisten Schriftstücke stammten vom Pfarrer, vielleicht auch den weltlichen Würdenträgern. Oft seien Lebensmittelpreise verzeichnet, Chroniken der Ereignisse der letzten Zeit, aber auch Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. „Oft schreiben die Autoren in die Zukunft, in der Hoffnung, dass irgendwann wieder einmal jemand liest, wie es ihnen jetzt ergangen ist“, erzählt Kümin.

Neben den Schriftzeugnissen würden oft Münzen und Medaillen beigelegt, in katholischen Kirchen und Klöstern auch oft Reliquien. „Wenn eine Kugel geöffnet wird, legt man in der Regel im Rahmen eines Festes auch wieder Neues nach“, ergänzt der Historiker.

Schatz in der Kugel: Zusammenstellung von St. Nikolai in Berlin-Mitte aus dem Jahr 1671. © Christel Lehmann

Die erste Kugel, die Kümin im Rahmen seiner Feld- und Archivforschung im deutschsprachigen Raum gefunden hat, stammte aus Halberstadt und war datiert auf das Jahr 1394. Besonders aktiv seien jeweils die Handwerker gewesen, die ihre Arbeit in irgendeiner Form signiert hätten und unter Umständen durch ihre Wanderschaft auch dazu beigetragen hätten, dass dieser Brauch sich weiterverbreitet habe, meint Kümin.

Bewunderung für Hitler

Es gibt auch delikate Dokumente, etwa in Bredow, wo der Hauptlehrer Robert Flemming sich 1935 über die „starke Hand“ des neuen Reichskanzlers freut: „Wenn auch noch nicht in der kurzen Zeit der Regierung des Nationalsozialismus alle Ziele erreicht sind, so lassen doch die bisher errungenen Erfolge auf eine weitere glückliche Entwicklung der Geschichte des deutschen Volkes schließen und hoffen.“ In Gorgast bewies der Dorfpfarrer 1961 Mut und berichtete von den Schattenseiten der kollektivierten Landwirtschaft, viele Menschen wanderten aus und die Kühe gäben kaum noch Milch.

Ein schönes Beispiel für eine befüllte Turmkugel ist die von St. Nikolai in Berlin-Mitte, heute ein Teil der Stiftung Stadtmuseum. 1514 wurde die Kugel – damals hatte die Kirche nur einen Turm – zum ersten Mal befüllt, als man sie erneuert hat. 1584 wurde der Turm neu gedeckt und wieder wurden Einlagen gemacht. Insgesamt hat man 287 Münzen, Medaillen und Medaillons sowie einen Bauernkalender und eine Handwerkernotiz bis 1734 hinzugefügt.

„Bei der Bombardierung Berlins 1944 wurde die Kirche schwer getroffen und die Kugel galt als verschollen“, erzählt Kümin. Erst nach 1990 meldete sich jemand beim Märkischen Museum und übergab 287 Objekte aus der Kugel. Sie sind jetzt im Turmfuß der Nikolaikirche ausgestellt.

Es ist eine von mehr als 1350 Turmkugeln, die Kümin in seinem von der Gerda-Henkel-Stiftung geförderten Projekt erfasst hat und die in einer interaktiven Karte bisher für Mecklenburg-Vorpommern, die Region Zürich und Vorarlberg verzeichnet sind. Ergänzungen sind jederzeit willkommen. Nach der Sammelphase macht sich Kümin nun an die Auswertung der Funde.