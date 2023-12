Zum Tod der Witwe Heinz Berggruens Bettina Moissi mit 100 Jahren in Zürich gestorben

Bettina Moissi, die Witwe des Kunstsammlers Heinz Berggruens, ist Ende November im Alter von 100 Jahren in Meilen am Zürichsee verstorben. Am vergangenen Montag wurde sie in Berlin an der Seite ihres Ehemannes in Berlin beigesetzt.

Als Tochter des albanischstämmigen Schauspielers Alexander Moissi und der Schauspielerin Herta Hambach wuchs sie in der Schweiz auf. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie unter Otto Falckenberg zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in München. Zu dieser Zeit absolvierte sie unter ihrem Geburtsnamen Bettina Hambach ihre ersten Filmauftritte. Aus „rassischen“ Gründen anschließend mit Filmverbot belegt, wechselte sie zum Theater. 1943 holte sie Gustaf Gründgens an die von ihm geleiteten Preußischen Staatstheater.

Als sie zum Jahresbeginn 1945 für die Rolle der Jessica in einer stark antisemitischen Fassung von Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig“ unter der Regie des NS-nahen Filmregisseurs Veit Harlan vorgesehen war, wandte sie sich an den ihr bekannten Regisseur Helmut Käutner, mit der Bitte um Hilfe. Tatsächlich verhinderte das rasche Kriegsende den Beginn der Dreharbeiten.

Erst Ende 1946 konnte sie, nunmehr unter dem Künstlernamen Bettina Moissi, ihre Filmarbeit fortsetzen. Ihr Nachkriegsdebüt gab sie in Käutners „In jenen Tagen“ und wirkte 1948 auch in dessen Zeitsatire „Der Apfel ist ab“ mit. Nach Käutners kommerziellem Misserfolg „Epilog“ beendete Bettina Moissi 1950 ihre Arbeit vor der Filmkamera.

Neun Jahre später heiratete sie den Pariser Kunsthändler Heinz Berggruen. Aus ihrer Ehe gingen zwei Söhne hervor, der spätere Investor Nicolas Berggruen und sein jüngerer Bruder Olivier Berggruen, der sich als Kunsthistoriker einen Namen machte. (Tsp)