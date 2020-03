Wesener ist, wie die Geschäftsführer der anderen Fraktionen sowie der Präsident und die Vize-Präsidentinnen des Parlaments, Teil des neu eingerichteten Corona-Krisenstabs. Am Donnerstag hatte dieser Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie besprochen. Eine Besprechung mit Folgen: Das Berliner Parlament bleibt ab Montag für die Öffentlichkeit geschlossen, nur akkreditierte Journalisten dürfen zu den Abgeordneten hinein. Einige Mitarbeiter, etwa in den Büros der Fraktionen, wurden ins Home-Office geschickt.

Neu könnte das so genannte „Pairing“ für die Abgeordneten sein. Im Bundestag soll das auch praktiziert werden, es bedeutet, dass die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben, auch wenn nicht alle anwesend sind. Denn auch für ältere Abgeordnete ist die Massenveranstaltung Plenum ein Risiko. Also: Opposition und Koalition halten sich stimmenmäßig die Waage wie bei einer Vollzähligkeit, auch wenn Abgeordnete den Ausschüssen und dem Plenum fernbleiben. Diese Vorgehensweise will der Ältestenrat am Dienstag beschließen.

Am Montag allerdings stehen noch vier Ausschüsse auf der Tagesordnung – es ist möglich, dass diese allerdings noch abgesagt werden. Auch die Sitzungen sollen reduziert werden, kündigt Cornelia Seibeld (CDU), Vize-Präsidentin des Abgeordnetenhauses an. Sie geht davon aus, dass sich Termine deutlich reduzieren. Wie die Tagesordnung für den kommenden Donnerstag aussieht, an dem normalerweise das ganze Plenum tagt, werde aber erst final am Dienstag im Ältestenrat beschlossen, sagte Seibeld. (Ronja Ringelstein)

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat auf den Krisen-Modus umgeschaltet. „Wir stehen in der Pflicht und in der Verantwortung, die parlamentarische Funktionsfähigkeit sicherzustellen“, sagte Daniel Wesener, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen. Wie wichtig die Beschlussfähigkeit ist, zeigt etwa, dass das Parlament als Haushaltsgesetzgeber erst am Mittwoch im Hauptausschuss Gelder in Höhe von 25 Millionen Euro für die ad-hoc-Anschaffung von Schutzkleidung und Beatmungsgeräten freigegeben hatte.