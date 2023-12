18-Jährige in Berlin beraubt Polizei ermittelt mutmaßliches Täterduo – ein Verdächtiger im Ausland

Ermittler der Berliner Kriminalpolizei haben zwei Männer identifiziert, die im Dezember 2022 eine 18-Jährige in ihrem Haus in Berlin-Mahlsdorf mit Pfefferspray angegriffen und beraubt haben sollen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, sitzt einer der Tatverdächtigen, ein 22-Jähriger, derzeit wegen einer anderen Tat in Haft.

Er räumte die Tat demnach bei seiner Vernehmung Anfang Dezember ein und gab zudem Hinweise zu seinem Komplizen. Zusammen mit den Hinweisen eines Polizisten, dem das Fluchtfahrzeug am Tattag aufgefallen war, konnte schließlich ein mutmaßlicher Mittäter ermittelt werden, hieß es weiter. Der Mann soll sich derzeit nicht in Deutschland aufhalten. Die Ermittlungen zu ihm dauern an.

Die beiden Männer sollen am 2. Dezember 2022 in ein Einfamilienhaus in der Hönower Straße eingedrungen sein und dort die junge Frau mit Pfefferspray besprüht haben. Die 18-Jährige flüchtete darauf ins Obergeschoss und schloss sich im Bad ein.

Das Duo soll ihr jedoch gefolgt sein, gewaltsam die Badezimmertür geöffnet und die Frau erneut mit Pfefferspray angegriffen haben. Einer der Männer sei dann bei der 18-Jährigen geblieben, während der andere das Haus durchsucht habe, teilte die Polizei damals mit.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erbeuteten die Männer bei der Tat auch Uhren. Diese seien von den Tatverdächtigen zwischenzeitlich verkauft worden und konnten bislang nicht gefunden werden. (Tsp)