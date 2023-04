28-Jähriger rast in parkende Autos Vier Verletzte bei Unfall in Berlin

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wittenau sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Ein 28-Jähriger soll gegen 19.40 Uhr mit einem Honda den linken Fahrstreifen des Wilhelmsruher Damms in Richtung Quickborner Straße befahren haben – vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach einem kurzen Abbremsen soll der Fahrer ins Schleudern geraten sein.

Der Wagen kam den Informationen zufolge nach rechts ab und prallte gegen erst ein geparktes Auto, dann gegen den Seat eines 30-Jährigen, der gerade rückwärts einparkte und von seiner 26-jährigen Beifahrerin in die Parklücke eingewiesen wurde. Drei weitere in den Buchten geparkte Autos wurden zudem beschädigt, heißt es von der Polizei.

Der 28-Jährige und der 30-Jährige erlitten Kopf-, die 26-Jährige eine Schulterverletzung. Alle drei seien von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und stationär aufgenommen worden. Der 24-jährige Beifahrer des Honda-Fahrers habe über Kopf- und Nackenschmerzen geklagt, eine ärztliche Behandlung jedoch abgelehnt.

Der Wilhelmsruher Damm war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 20.40 Uhr zwischen Oranienburger und Finsterwalder Straße gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. (Tsp)

