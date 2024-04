47-Jähriger fuhr auf Regio mit Polizei nimmt S-Bahnsurfer in Berlin-Gesundbrunnen fest

Weil er auf einer S-Bahn mitfuhr, ist ein 47-Jähriger ist am Dienstag in Berlin vorläufig festgenommen worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge hatten Zeugen gegen 8.40 Uhr die Polizei gerufen. Sie meldeten, dass am Berliner Hauptbahnhof ein Mann auf einen abfahrenden Regionalexpress aufgesprungen und bis zum S-Bahnhof Gesundbrunnen mitgefahren sei.

Anhand der Beschreibungen konnten Bundespolizisten nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof den Mann identifizieren. Der 47 Jahre alte Deutsche kam anschließend wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs.

Die Behörde warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren, die entstehen, wenn man auf Züge steigt oder sich im Gleisbereich aufhält. Immer wieder komme es zu Unfällen, bei denen die Betroffenen zum Teil schwere bis tödliche Verletzungen erlitten, hieß es.