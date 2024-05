83-Jähriger Fahrer im Krankenhaus Auto kippt bei Unfall in Berlin aufs Dach

Das Auto eines 83-jährigen Fahrers ist bei einem Unfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ins Schleudern geraten und schließlich auf das Dach gekippt.

Der Mann fuhr am Montag gegen Mittag mit seinem Auto auf der Siriusstraße und wollte in die Schönefelder Chaussee abbiegen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Dabei stieß sein Auto mit einem weiteren, am Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen, geriet ins Schleudern und kippte schließlich um. Der 83-jährige Mann erlitt Verletzungen am Kopf, Oberkörper, Arm und Bein und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (dpa)