Beide Fahrzeugführer verletzt Zwei Straßenbahnen kollidieren in Schöneiche

Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Schöneiche bei Berlin verletzt worden. Der Unfall habe sich am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr in der Kalkberger Straße ereignet, teile die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß habe sich der 42-jährige Fahrzeugführer schwere Verletzungen zugezogen und ist zur Behandlung in das Unfallkrankenhaus in Marzahn-Hellersdorf gebracht worden. Die 51-jährige Fahrzeugführerin der zweiten Bahn wurde leicht verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Auffahrunfall. Beide Straßenbahnen waren nach Informationen der Polizei ohne Fahrgäste unterwegs. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (mit dpa)