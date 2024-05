Mordkommission ermittelt Mann auf Gehweg in Berlin-Spandau getötet

Ein Mann ist am Montagnachmittag in Spandau leblos aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie eine Sprecherin am frühen Abend dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte. Eine Mordkommission ermittelt.

Gegen 15.20 Uhr waren die Beamten den Angaben der Sprecherin zufolge zu einer verletzten Person nach Spektefeld, Ecke Hauskavelweg gerufen worden. Im Falkenhagener Feld fanden sie dann den toten Mann. Eine Reanimation blieb erfolglos, wie die Polizei auf X mitteilte.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sollen vorher Schüsse gefallen und auch eine Stichwaffe eingesetzt worden sein. Der Täter oder die Täter seien flüchtig. Nach Informationen der Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ soll ein Mann auf dem Bürgersteig aus einem fahrenden Auto heraus erschossen worden sein.

Dies wollte die Sprecherin der Polizei am frühen Abend „weder bestätigen noch dementieren“. Zum jetzigen Zeitpunkt wollte die Polizei keine weiteren Details nennen. Vor Ort befinden sich derzeit Mitglieder von Einsatzhundertschaften sowie Ermittler der Kriminalpolizei. Kriminaltechniker der 6. Mordkommission sichern Spuren. Auch Notfallseelsorger sind im Einsatz. Laut der „B.Z.“ stehen im Fokus der Ermittler auch Augenzeugen, die das Geschehen gefilmt haben könnten. (mit dpa)