Ein 28-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Lichtenberg einen Rollstuhlfahrer angefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der 91-Jährige am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf einem Radweg kurz vor dem S-Bahnhof Hohenschönhausen unterwegs gewesen sein. Dann geriet er aus ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn.

Dabei fuhr ihn der 28-Jährige an, der ebenfalls in Richtung Bahnhof auf der Falkenberger Chaussee unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der Rollstuhlfahrer am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Erst vor Kurzem kam es am Bahnhof Hohenschönhausen zu einem Unfall. Am Dienstag in der vergangenen Woche wurde ein Fußgänger von einer Straßenbahn angefahren. Der Passant kam verletzt ins Krankenhaus. (Tsp)