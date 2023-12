Abholtermine für Anfang Januar BSR sammelt ausgediente Weihnachtsbäume ein

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sammelt im Januar wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. Zwischen dem 8. und 20. Januar 2024 gibt es pro Stadtteil zwei Abholtermine, wie die BSR am Donnerstag mitteilte. Die Bäume sollten am Vorabend gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden – spätestens aber bis 6 Uhr früh am Abholtag.

Der rausgelegte Weihnachtsbaum müsse komplett abgeschmückt sein, auch Lametta solle entfernt werden. Zudem dürfe der Baum nicht in einer Abfalltüte verpackt werden, weil dies die Weiterverwertung erschwere. Auch solle der Baum nicht zerkleinert, sondern als Ganzes an die Straße gelegt werden.

Die BSR wies darauf hin, dass ausgediente Weihnachtsbäume nicht in die Biotonne gehören, weil Stämme und Äste für die Vergärung in den BSR-Biogasanlagen ungeeignet sind. Wer seinen alten Baum schon vor oder erst nach den Abholterminen loswerden möchte, könne ihn auf einem BSR-Recyclinghof abgeben.

Die BSR sammelt laut eigenen Angaben rund 340.000 Weihnachtsbäume pro Jahr in Berlin ein. Die abgeholten Bäume würden geschreddert und in Biomassekraftwerken zur Energiegewinnung genutzt. Die Energie aus 340.000 Weihnachtsbäumen reiche aus, um knapp 490 Haushalte ein Jahr lang mit Wärme und Strom zu versorgen. Die eingesammelten Bäume gingen nicht zur Verfütterung an Elefanten im Zoo. Als Elefantenfutter eigneten sich nur ungenutzte Bäume. (dpa)