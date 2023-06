Abschlusskonzert im Roten Rathaus Berliner Jugendliche räumen Preise bei „Jugend musiziert“ ab

Kontrabässe treten meist im Hintergrund auf, und zwar eher einzeln. Am Sonnabend, 24. Juni, sind gleich vier der großen Saiteninstrumente auf einmal im Roten Rathaus zu hören, mit einem Stück namens „Ta-Ta-Ta-Ta“. Auch vier Posaunen ertönen dort ab 17 Uhr beim „Bundespreisträgerkonzert“ von „Jugend musiziert“, mit einem Mix aus 400 Jahre alten Stücken und Gospel-Songs. Das Konzert ist der Abschluss des diesjährigen „Jugend musiziert“-Wettbewerbs, es war der 60.

Zwölf verschiedene Instrumente werden zu hören sein, mit einem Programm von Pop bis Klassik, gespielt werden sie von Musiker:innen zwischen elf und 21 Jahren. Beethovens „Sturmsonate“ wird zu hören sein, ebenso zeitgenössische Kompositionen für Drum-Set. Joe Chialo (CDU), Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt, wird ein Grußwort sprechen.

139 Berliner Jugendliche haben in diesem Jahr am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im sächsischen Zwickau teilgenommen, mit den verschiedensten Instrumenten: von Akkordeon und Klavier über Gesang bis hin zu Streichern. „Die Jugendlichen überzeugten die Jurys mit herausragenden Leistungen, solistisch und im Ensemble“, heißt es von den Organisatoren.

15 erste Preise gingen an Berlin, 23 zweite, 20 dritte

In 63 Einzel- und Ensemblewertungen belegten junge Berliner Musiker:innen 15 erste Preise, 23 zweite Preise, 20 dritte Preise, sowie zahlreiche Sonderpreise wie den der Deutschen Stiftung Musikleben, der Carl Bechstein Stiftung, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bärenreiter-Verlags sowie des Gesellschaftshauses Magdeburg.

Das Konzert Konzert der Berliner Preisträger:innen des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert 2023 am 24. Juni 2023 um 17 Uhr im Roten Rathaus. Weitere Informationen zu „Jugend musiziert“ gibt es beim Landesmusikrat. Auf der Webseite gibt es auch einen Link zu einer Warteliste für das Konzert, das leider ausgebucht ist.

1964 fand der erste „Jugend musiziert“-Wettbewerb statt. Damals wurde die Veranstaltung ins Leben gerufen, um junge Leute für das Orchester der Bundesregierung zu gewinnen. Schnell wurde allerdings die Möglichkeit erkannt, junge Talente durch den Wettbewerb zu fördern. In den letzten 60 Jahren habe sich viel getan, sagt Markus Wenz, Vorsitzender des Landesausschusses „Jugend musiziert“: „Mittlerweile gibt es vor allem in Berlin eine große Vielfalt an neuen Musikkategorien.“

Rund 20.000 Jugendliche starten jedes Jahr auf Regionalebene in den Wettbewerb. 2233 schafften es in diesem Jahr bis in den Bundeswettbewerb. Keine Frage: Bei „Jugend musiziert“ handelt es sich um eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die von zahlreichen ehrenamtlichen Helfer:innen, unterstützenden Familien und engagierten Musikpädagog:innen mitgetragen wird.

Wir lernen neue musikalische Welten kennen. Pianistin Anny Siting Yang, 15, die beim Bundespreisträgerkonzert auftritt

Eine große Bühne und eine große Chance

Die 15-jährige Berliner Pianistin Anny Siting Yang, die im Bundespreisträgerkonzert auftreten wird, sagt: „‚Jugend musiziert‘ ist eine unfassbar wertvolle Chance: Wir bekommen eine Bühne und ein großartiges Publikum, erfahren die Unterstützung professioneller Musiker:innen und lernen in Workshops neue musikalische Welten kennen.“ Der Wettbewerb soll auch der intensiven Auseinandersetzung mit Musik dienen und ein Forum des Austauschs und der Begegnung sein.

Oder wie es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Video-Botschaft zur Eröffnung des Bundeswettbewerbs in Zwickau formulierte: „Jugend musiziert fördert, inspiriert, vernetzt junge Musikerinnen und Musiker. Beim gemeinsamen Musizieren lernen sie, einander zuzuhören, aufeinander zu achten und sich gegenseitig zu unterstützen. Und genau das brauchen wir in unserer Demokratie.“