Acht Verletzte bei zwei Unfällen in Berlin Drei Autos kollidieren auf Kreuzung – 88-Jähriger fährt in Gegenverkehr

Acht Verletzte sind nach zwei schweren Verkehrsunfällen am Sonntag in Berlin zu beklagen: Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf stießen drei Autos auf einer Kreuzung zusammen, deren Ampelanlage wegen einer Gedenkveranstaltung außer Betrieb war. Im Bezirk Treptow-Köpenick fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr.

Fünf Menschen wurden beim Zusammenstoß auf der Kreuzung im Ortsteil Schmargendorf verletzt, darunter zwei Frauen schwer. Ein 61 Jahre alter Mann fuhr mit seiner 59-jährigen Beifahrerin gegen 12.20 Uhr auf der Berkaer Straße in Richtung Hohenzollerndamm, als er mit dem Auto eines 56-Jährigen und dessen 84-jähriger Beifahrerin zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der 56 Jahre alte Mann mit seinem Wagen auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Rheinbabenallee unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 56-Jährigen gegen das Auto eines 25 Jahre alten Mannes geschleudert. Die drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Beifahrerinnen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Polizeiangaben war die Ampel an der Kreuzung zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb, weil am Mittag ein Motorradkorso durch Schmargendorf zog. Es handelte sich dabei um eine „Mahn- und Gedenkfahrt für die tödlich verunglückten Motoradfahrer/-innen in Berlin und Brandenburg“ der Gruppe Christ und Motorrad Berlin. 580 Biker nahmen daran teil.

In einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gefahren

Drei Schwerverletzte waren nach dem Unfall in Friedrichshagen zu beklagen. Wie die Polizei am Montag berichtete, kollidierte der 88-Jährige gegen 16.10 Uhr am Müggelseedamm in seinem Kleinwagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Er soll zuvor aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein.

Der Senior erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 63-jährige Fahrer des zweiten Wagens sowie seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und stationär aufgenommen. (mit dpa)

Zur Startseite