Angriff mit Machete in Berlin-Mitte Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung am Hansaplatz

Im Hansaviertel in Berlin ist am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern eskaliert. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Zwei Männer wurden dabei verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Ein 29-Jähriger soll den Behördenangaben zufolge am U-Bahnhof Hansaplatz gegen 19.15 Uhr einem bisher unerkannt gebliebenen Mann einen Faustschlag ins Gesicht gegeben haben. Daraufhin habe der Unbekannte zu einer Machete gegriffen, so die Polizei weiter.

Im Laufe der Auseinandersetzung soll er dem 29-Jährigen eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt haben. Ein umstehender 34-Jähriger soll bei einem Schlichtungsversuch ebenfalls verletzt worden sein. Er erlitt eine Verletzung am Bein.

Beide Männer mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten suchten in der Nähe nach dem unbekannten Tatverdächtigen, konnten diesen allerdings nicht finden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)