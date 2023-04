Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft Ärzte sollen Millionenbetrag für falsche OPs abgerechnet haben

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat zwei Ärzte wegen tausendfachen Betrugs angeklagt – es dürfte sich um eines der größten Strafverfahren in der Medizinerzunft der Hauptstadt handeln.

Die betroffenen Patienten hatten angenommen, sie seien aufwendig untersucht und mitunter operiert worden, beispielsweise an der Speiseröhre. Und tatsächlich waren die Patienten unter Vollnarkose gesetzt worden – allerdings ohne dass das medizinisch zu begründen gewesen wäre.

Das zumindest wirft die Justiz den zwei niedergelassenen Ärzten vor. Die Mediziner, die heute nicht mehr tätig sind, erstellten 1000 Abrechnungen über insgesamt mehr als eine Million Euro für die angeblichen Eingriffe. So fasst es nach jahrelangen Ermittlungen die Anklage zusammen. Formal: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung in 1052 Fällen sowie banden- und gewerbsmäßiger Betrug in 1764 Fällen.

Der Tagesspiegel konnte damals mit Betroffenen sprechen: Eine Reportage dazu 2017 führte in der Praxis eines nun angeklagten Internisten zu „hektischem Treiben“, wie ein Kenner der Vorgänge später berichtete.

Angeklagt ist neben dem inzwischen 72-jährigen Internist ein heute 67 Jahre alter Anästhesist sowie eine Arzthelferin. Sie sollen zwischen 2013 und 2018 gemeinsam in einer Schöneberger Praxis auf die beschriebene Weise betrogen und sich der Körperverletzung schuldig gemacht haben, denn jeder Eingriff, der nicht medizinisch legitimiert ist, wird so gewertet.

Der ältere Arzt soll den Patienten wider besseres Wissen ein sogenanntes Barrett-Syndrom diagnostiziert haben, laienhaft gesagt: eine Krebsvorstufe. Die Betroffenen ließen sich auf allerlei Behandlungen ein, meist unter Vollnarkose. Als sie aufwachten, gingen sie laut Staatsanwaltschaft zunächst davon aus, wegen des Tumorverdachts operiert worden zu sein.

Zur Anklage kam es offenbar, weil der Frau, die sich 2017 dem Tagesspiegel anvertraute, Ungereimtheiten aufgefallen waren. Die Ex-Patientin wandte sich nach einigen Monaten an die Charité. Ein Oberarzt der Universitätsklinik stellte damals fest: Es gab keinen Tumor, auch keine von der Schöneberger Praxis abgerechnete Laserbehandlung. Zudem war der Laborbefund unauffällig gewesen, ein Barrett-Syndrom lag nicht vor. Die Betroffene erstritt in einem Zivilverfahren eine Entschädigung.