Antisemitische Schmierereien und versuchte Brandstiftung Staatsschutz führt Durchsuchung bei 42-jähriger Iranerin in Berlin-Kreuzberg durch

Kräfte des Polizeilichen Staatsschutzes haben am Donnerstagmorgen mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft einen Durchsuchungsbeschluss bei einer 42-Jährigen in Berlin-Kreuzberg vollstreckt. Der Iranerin werden versuchte Brandstiftung sowie Sachbeschädigung – meist unter Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen – vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Die Frau soll seit Oktober 2023 in 31 Fällen mit Stiften und Spraydosen größtenteils an öffentlichen Toiletten und U-Bahnhöfen strafbare Schmierereien angebracht haben. In einer Vielzahl der Fälle handelte es sich dabei um Davidsterne mit integriertem Hakenkreuz, hieß es.

Außerdem soll die 42-Jährige am 25. Januar gegen 6.20 Uhr versucht haben, mit dem Inhalt eines Benzinkanisters das Tor des Geländes der iranischen Botschaft in Dahlem anzuzünden. Mitarbeitende des Objektschutzes der Polizei hatten die Iranerin dabei festgenommen und anschließend erkennungsdienstlich behandelt.

Bei der Durchsuchung, die am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr begann, beschlagnahmten die Einsatzkräfte Beweismittel in Form von Spraydosen und Schablonen sowie das Handy der Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)