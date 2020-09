Gesundheitssenatorin Kalayci: Auch im Privathaushalt gilt Abstandspflicht von 1,50 Meter Im privaten Bereich gilt die Abstandsregel von 1,50 Meter - das hat der Senat nun deutlich formuliert und in die Infektionsschutzverordnung hineingeschrieben.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erklärte in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung, warum der Senat die Infektionsschutzverordnung am Dienstagvormittag verschärft hat. "Die Infektionszahlen steigen auch in Berlin an“, sagte Kalayci. Das, was in anderen Ländern passiert, könne auch in Berlin passieren, warnte die Senatorin und nannte als Beispiel die Infektionszahlen in Madrid.

Dabei seien die Entwicklungen der Infektionszahlen in den Berliner Bezirken sehr unterschiedlich. Besonders bei den 20- bis 24-Jährigen sei die Inzidenz der Neuinfektionen sehr hoch.