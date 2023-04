Auf frischer Tat ertappt Berliner Polizei nimmt Einbrecherin fest

In der Nacht zu Dienstag haben Polizist:innen in Berlin-Prenzlauer Berg eine Frau festgenommen, die Wohnungseinbrüche begangen haben soll. Wie die Berliner Polizei mitteilte, habe die Tatverdächtige versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Aus einer anderen Wohnung habe sie bereits Gegenstände gestohlen.

Demnach habe eine 45-jährige Mieterin in der Danziger Straße gegen 23 Uhr Geräusche im Innenhof gehört und dann gesehen, dass ihr Küchenfenster offen stand. Kurz darauf habe sie entdeckt, dass bei ihren Nachbarn an der Wohnungstür der Schlüssel von außen gesteckt habe. Sie habe bei ihnen geklingelt, um sie darauf hinzuweisen und zu warnen, dass bei ihr versucht worden sei, einzubrechen.

Die 33-jährige Nachbarin und der 36-jährige Nachbar hätten daraufhin überprüft, ob ihnen etwas gestohlen worden war. Sie hätten bemerkt, dass ein Portemonnaie mit Geld und ein Smartphone entwedet worden waren.

Dann sei den beiden eine ihnen verdächtig erscheinende Frau vor dem Haus und wenig später im Hinterhof aufgefallen. Die Polizei wurde alarmiert und nahm kurz darauf die Tatverdächtige fest. Es stellte sich heraus, dass die Polizei nach der 25-Jährigen mit Haftbefehl wegen eines anderen Wohnungseinbruchs gesucht hatte.

Die mutmaßlich gestohlenen Wertgegenstände entdeckten die Polizist:innen im Hausflur in einem Kinderwagen und in einer Mülltonne im Hof. Die 33-Jährige und der 36-Jährige erhielten sie zurück. Die Einsatzkräfte überstellten die Tatverdächtige der Kriminalpolizei, die die weiteren Ermittlungen leitet. (Tsp)