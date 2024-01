Beamter hatte Alkohol im Blut Streifenwagen der Berliner Polizei stößt mit Auto zusammen – drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind am Freitagmorgen in Kreuzberg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Daran war auch ein Streifenwagen beteiligt, wie die Berliner Polizei mitteilte. Der Fahrer des Polizeiwagens hatte Alkohol im Blut.

Der Funkwagen war den Angaben zufolge gegen 6.30 Uhr ohne Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs: Am U-Bahnhof Hermannplatz hatte jemand randaliert, wie es hieß.

An der Einmündung zur Hasenheide stieß der Polizeiwagen, der aus der Jahnstraße kam, mit dem Auto einer 61-Jährigen zusammen. Die Autofahrerin war vom Hermannplatz in Richtung Südstern gefahren. Dabei wurde die Frau an der Hand verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Einsatzkräfte, ein Polizist und seine Kollegin, klagten über Schmerzen am Kopf und am Nacken. Auch sie kamen in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest, der bei der Unfallaufnahme routinemäßig erfolgte, ergab, dass der Fahrer des Polizeiwagens 0,6 Promille Alkohol im Blut hatte.

Der Beamte musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Disziplinarrechtliche Schritte würden geprüft, je nachdem, was der Ausgang des Verfahrens sein werde, hieß es von der Polizei.

Beide Autos, die am Unfall beteiligt waren, mussten abtransportiert werden. Sie waren nicht mehr fahrtauglich und wurden für Ermittlungen beschlagnahmt. Die Hasenheide war bis etwa 11.30 Uhr ab Hermannplatz in Richtung Südstern gesperrt. Auch der Buslinienverkehr war betroffen. Wie in solchen Fällen üblich, ermittele jetzt eine andere Polizeidirektion in der Sache, teilte die Polizei mit.