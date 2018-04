An der Heidestraße in Berlin-Mitte nahe dem Hauptbahnhof ist eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll an diesem Freitag entschärft werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Umkreis von 800 Metern müssen am Freitagmorgen ab 9 Uhr alle Gebäude geräumt werden. Betroffen ist das Gebiet zwischen Chausseestraße, Invalidenstraße, Heidestraße und Fennstraße. Tausende Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr twitterte eine interaktive Karte, auf der Anwohner prüfen können, ob sie von den Sperrungen betroffen sind.

Auch einige wenige Bereiche der Charité müssen evakuiert werden. Betroffen sind der nordwestliche Bereich des Campus Charité Mitte mit den Gebäuden an der Invalidenstraße bis zum Berliner Medizinhistorischen Museum, wenige ambulante Bereiche, Teile der Verwaltung und 40 stationäre Betten. Das Charité Bettenhaus Mitte ist nicht betroffen.

BVG fährt mit allen Linien - außer der U55

Voraussichtlich muss auch der Hauptbahnhof geräumt werden. Während der Bombenentschärfung könnten auch der Bahnverkehr auf der Stadtbahntrasse und dem Nord-Süd-Tunnel sowie der Flugverkehr am Flughafen Tegel unterbrochen werden. Weitere Infos wollte die Polizei am Mittag kommunizieren.

Auch die S-Bahn kündigte auf Twitter an, Details zu möglichen Fahrplanänderungen im Laufe des Tages zu kommunizieren. „Wir fahren mit fast allen Linien. Die Busse werden das betroffene Gebiet umfahren und Straßenbahnen wie die M5 und die M8 können drehen und das Gebiet meiden“, sagte Petra Reetz, die Pressesprecherin der BVG, dem Tagesspiegel. „Wir bitten jedoch alle Fahrgäste darum, mehr Zeit einzuplanen.“

Auf diesem Baugrundstück an der Heidestraße wurde eine Weltkriegsbombe gefunden, die am Freitag entschärft werden soll. Foto: Paul Zinken/dpa

Betroffen seien neun Buslinien, unter anderem die Verbindung zum Flughafen. „Man kann wie immer am Alex in die Linie TXL einsteigen. Wir umfahren das Gebiet einfach“, sagte Reetz. Die einzige Linie, die nicht fahre, sei die U55. „Sie wird ab neun Uhr nicht mehr fahren, aber sobald die Bombenentschärfung vorbei ist, können wir den Betrieb der U55 innerhalb von fünf Minuten wieder aufnehmen“, so Reetz.

Der Flughafen Tegel wird voraussichtlich nicht betroffen sein. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es zu keinen Einschränkungen im Flugbetrieb kommen", sagte Daniel Tolksdorf, Pressesprecher des Flughafens Tegel. "Die Fundstelle der Bombe ist zu weit vom Flughafen Tegel entfernt, als dass es Einschränkungen geben könnte."

Die Entschärfung betrifft aber das Bundeswehrkrankenhaus an der Scharnhorststraße. Da es am Rand des Sperrkreises liegt, sollen die Patienten, die etwa auf der Intensivstation liegen, nicht evakuiert werden. „Wir werden am Freitag nicht angefahren, das ist stadtweit so kommuniziert“, sagte ein Mitarbeiter aus der Notaufnahme dem Tagesspiegel.

Auch die vorderen Bereiche des Krankenhauses Richtung Scharnhorststraße, die Orthopädie- und HNO-Abteilung etwa, werden am Freitag nicht öffnen, sagte der Mitarbeiter. „Im hinteren Bereich des Hauses gehen wir aber alle ganz normal zur Arbeit.“ Patienten würden wegen der Entschärfung nicht evakuiert.

Im Sperrkreis befindet sich auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 1700 Menschen arbeiten im Gebäude an der Invalidenstraße, sagte Ministeriumssprecherin Annika Einhorn dem Tagesspiegel. „Wir wissen derzeit noch nicht, ob und wie lange wir dichtmachen müssen. Die Gebäudeverwaltung befindet sich in engem Austausch mit der Polizei“, sagte Einhorn.

Sammelstellen als Notunterkünfte

"Es handelt sich nach unserem Kenntnisstand um eine 500-Kilogramm-Bombe britischen Ursprungs", sagt Martin Halweg, Sprecher der Berliner Polizei. "Wir werden ab neun Uhr am Freitag jedes Haus im Sperrkreis darauf überprüfen, ob sich dort noch Menschen befinden." Erst dann soll die Entschärfung, die von Spezialisten der Polizei vorgenommen werden soll, erfolgen.

Wie lange das dauern wird, lasse sich nicht voraussagen: "Es kommt darauf an, wie lange die Evakuierung dauert, und natürlich auch auf den Zustand der Bombe", sagt Halweg. Anwohner werden gebeten, den Anweisungen der Polizei und der Ordnungsdienste Folge zu leisten.

Die Polizei bittet darum, Haustiere in der Wohnung zu lassen und den Bereich weiträumig zu umfahren. Wenn möglich, sollen Anwohner ihre Arbeitszeiten verschieben und für die Zeit der Bombenentschärfung Freunde oder Bekannte besuchen, schrieb die Polizei auf Twitter.

Der Sperrkreis um den Fundort der Bombe. Grafik: Tsp/AFP

Wer für die Dauer der Entschärfung eine Unterkunft benötigt, kann sich an diese Sammelstellen wenden: Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Quitzowstraße 141, und Grundschule Neues Tor, Hannoversche Straße 20.