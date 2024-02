Berlin steigt auf E-Scooter um Anbieter „Tier“ verzeichnet durch BVG-Streik deutlich mehr Fahrten

Beim Sharing-Anbieter „Tier“ haben in der vergangenen Nacht und am Freitagvormittag aufgrund des BVG-Streiks deutlich mehr Personen einen E-Roller oder ein E-Bike gemietet als üblich. Die Pressestelle gab auf Nachfrage an, 2,5 Mal so viele Fahrten wie im Vergleich zu einem streikfreien Wochentag in Berlin verzeichnet zu haben, auch die Streckenlänge habe sich mehr als 50 Prozent über dem sonst üblichen Durchschnitt befunden.

Auch der Car-Sharing-Anbieter „Share Now“ verzeichnete am Freitag nach eigenen Angaben in der Zeit von 3 bis 10 Uhr „gut 40 Prozent mehr Buchungen als an den vergangenen drei Freitagen in Berlin“. Eine erhöhte Nachfrage vermeldete ebenfalls der Sharing-Anbieter „Sixt“, nach Angaben eines Sprechers „vor allem im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr“. Eine grundsätzliche Zunahme der Nutzung ihrer Sharing-Modelle zu Streikzeiten bestätigten auch Anbieter wie „Miles“ und „Cambio“, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte nach bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr für den heutigen Freitag deutschlandweit zu Warnstreiks aufgerufen. Dabei sollten Busse und Bahnen ganztägig stillstehen, in Berlin endete der Streik der BVG-Mitarbeitenden allerdings wie geplant bereits um 10 Uhr.