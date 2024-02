Weiterhin Einschränkungen in Brandenburg BVG-Warnstreik in Berlin beendet – Verkehr rollt wieder

Nach rund sieben Stunden hat die Gewerkschaft Verdi ihren Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) am Freitagvormittag beendet. „Seit 10.00 Uhr nehmen die Beschäftigten den Dienst wieder auf, es wird allmählich anrollen“, sagte ein Verdi-Sprecher am Freitag.

Die BVG bestätigte, dass Busse, U- und Straßenbahnen auf allen Linien wieder fahren. Es werde allerdings noch etwas dauern, bis der Betrieb wieder ohne Einschränkungen laufe, hieß es. Die Fahrzeuge müssten erst nach und nach vom Hof rollen. Noch für einige Stunden müssen sich Fahrgäste demnach auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Nicht betroffen vom Warnstreik ist der S- und Regionalbahnverkehr.

Ganztägiger Streik in Brandenburg

In Brandenburg läuft der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hingegen weiter. Hier will Verdi ganztägig warnstreiken. Betroffen sind in dem Bundesland rund 14 Verkehrsunternehmen. Der Arbeitskampf hatte dort mit Schichtbeginn in den jeweiligen Betrieben begonnen. Ein Verdi-Sprecher sprach am Morgen von einer nahezu hundertprozentigen Beteiligung der Beschäftigten. „Es ist alles dicht“, sagte er.

Die Potsdam GmbH hat in den Tagen zuvor angekündigt, dass zwischen Freitag um 3 Uhr und Samstag um 4 Uhr alle Fahrten der Tram, der Fähre und ein Großteil der Fahrten mit dem Bus entfielen. Die Verkehrsbetriebe in der Ostprignitz-Ruppin, der Prignitz, der Uckermark und Oberspreewald-Lausitz sind nicht vom Arbeitskampf betroffen – hier rollt der Verkehr. Ausgenommen vom Streik sind auch in Brandenburg der S-, Regional- und Fernverkehr. Die Züge der Deutschen Bahn sowie der Odeg und der NEB werden nicht bestreikt.

Trotz des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr blieb es am Freitag auf Brandenburgs Straßen verhältnismäßig ruhig. Auf den Straßen sei nicht mehr los als sonst, er beobachte eine „normale Verkehrslage“, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag.

Insgesamt hat Verdi in mehr als 80 deutschen Städten und rund 40 Landkreisen zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Die Gewerkschaft verhandelt parallel in 15 Bundesländern über neue Tarifverträge. Lediglich in Bayern laufen diese noch. Die Forderungen sind dabei unterschiedlich. In Berlin etwa wird lediglich über den Manteltarifvertrag verhandelt, der die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten regelt. Verdi will etwa längere Wendezeiten auf allen Linien, mehr Urlaubstage und Urlaubsgeld durchsetzen.

In Brandenburg hingegen wird auch über höhere Entgelte verhandelt. Die Gewerkschaft fordert dort 20 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten im Nahverkehr. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. (dpa)