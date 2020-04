Würden Sonntag die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus stattfinden, die CDU würde gewinnen. Mit 23 Prozent liegen die Union vor den Grünen auf Platz 1 der Umfrage. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) gewinnt in Zeiten der Coronakrise an Profil, 51 Prozent Zustimmung sind für ihn Rekord in dieser Legislaturperiode. Mehr dazu unten im Newsblog.

Müller will im Mai über Lockerungen für die Gastronomie sprechen. In einem Radio-Interview betonte er am Mittwoch die Bedeutung von Hotels, Restaurants und Kneipen für Berlin. Sie bräuchten eine Perspektive. Er hoffe deshalb, im Mai einen Plan verabreden zu können, um die gastronomischen Bereiche wieder zu öffnen (mehr dazu unten im Newsblog).

Am Nachmittag entscheidet sich, ob der Flughafen Tegel vorübergehend stillgelegt wird; der Aufsichtsrat hat bereits dafür gestimmt (mehr dazu hier). Fast fertig ist die Covid-19-Klinik auf dem Messegelände. Es fehlen allerdings noch Beatmungsgeräte und Personal, sagte Projektleiter Albrecht Broemme. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) übergab am Mittwoch in Spandau die ersten 22 von 9500 Tablets, die benachteiligten Berliner Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden sollen. Nach der Evakuierung einer Seniorenwohnanlage in Lichtenberg fordert Gesundheitssenatorin Dilek Kalyaci (SPD) nun eine Maskenpflicht für das Personal in Krankenhäusern und Altenheimen.

Bislang gibt es in Berlin 5738 bestätigte Coronavirus-Fälle, 137 daran erkrankte Personen sind bislang gestorben (Stand: Dienstagabend, 28.April).

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema Einbruch der Fluggastzahlen wegen Corona-Krise Flughafengesellschaft beantragt Tegel-Schließung

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]