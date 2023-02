Berlin-Wahl 2023 So hat Friedrichshain-Kreuzberg gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Friedrichshain-Kreuzberg. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Mit mehr als 34 Prozent sicherten sich die Grünen 2021 ihren Stammbezirk. Daran sollte sich auch diesmal nichts ändern, lediglich kleinere Verschiebungen sind zu erwarten. Der Abstand von 13 Prozent zu den zweitplatzierten Linken scheint zu groß. Die SPD liegt aktuell sieben Prozent hinter den Linken. Die CDU hatte bei den letzten Wahlen stagniert. Bei der FDP, die zulegte, ist eine Verbesserung des Ergebnisses denkbar. Die Satire-„Partei“ sitzt mit zwei Verordneten im Rathaus. Bei der AfD reichte es nur für einen Sitz.

Von den Spitzenkandidat:innen der Fraktionen werden drei nicht in die BVV einziehen: Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) sowie die Stadträte Oliver Nöll (Linke) und Andy Hehmke (SPD). Sie sind Beamt:innen auf Zeit. Spannend: Die ehemalige Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann hatte den Einzug ins Abgeordnetenhaus 2021 knapp verfehlt. Mit nur 0,9 Prozent unterlag sie dem Linken Damiano Valgolio. Sollte sie es dieses Mal schaffen, wären alle Wahlkreise grün. (Corinna von Bodisco)

