Berlin-Wahl 2023 So hat Neukölln gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Neukölln.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Neukölln. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

In Neukölln ist die SPD mit 28,7 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion. Sie bildet eine Zählgemeinschaft mit den zweitplatzierten Grünen, die 17,6 Prozent erzielten. Wegen des großen prozentualen Abstands zwischen den Parteien ist es eher unwahrscheinlich, dass sich an der Position der SPD etwas ändert. Die derzeit drittplatzierte CDU konnte sich 2021 trotz eines Zuwachses von 16,9 Prozent nicht mehr als zweitstärkste Kraft in der Bezirksverordnetenversammlung durchsetzen.

Angesichts des knappen Abstands zwischen Grünen und CDU in der BVV und des Landestrends ist denkbar, dass die CDU auf Bezirksebene mehr Stimmen als die Grünen gewinnt. Die Linke lag 2021 bei 15 Prozent. Unwägbar sind die Ergebnisse von der AfD, die derzeit vier Sitze in der BVV innehat und der FDP, welche 2021 nach zehn Jahren erstmals wieder Fraktionsstatus erlangte. (Masha Slawinski)

Zur Startseite