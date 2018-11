Der Berliner Landesverband der CDU geht mit Hildegard Bentele an der Spitze ihrer Landesliste in die Europawahl 2019. Bentele, die aktuell stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus ist, hatte ihre Kandidatur erst kurz vor der Landesvertreterversammlung eingereicht. Sie setzte sich mit 141 zu 90 Stimmen gegen den am Tag zuvor einstimmig vom CDU-Landesvorstand auf Platz 1 gewählten Carsten Spallek durch. Spallek ist Bezirksstadtrat in Berlin-Mitte.

Die Kandidatur Benteles kam für die allermeisten der anwesenden Landesvertreter überraschend. Zwar habe es bereits im Sommer Gespräche mit der europapolitisch beschlagenen Bentele gegeben, diese habe aber eine eigene Kandidatur auf den Spitzenplatz der Wahlliste zumindest nicht angekündigt.

Am Rande der Konferenz hat außerdem die Chefin des Berliner Landesverbands der CDU, Monika Grütters, eine Empfehlung für die Wahl zur Nachfolge Angela Merkels im Amt der Parteivorsitzenden ausgeschlossen. „Wir werden als Landesverband keine Empfehlungen abgeben“, sagte Grütters. "Wir haben mindestens drei sehr gute Bewerber", erklärte sie weiter und bezog sich damit auf die bisher angekündigten Kandidaturen von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn.

Zugleich zollte Grütters der Entscheidung Merkels, nicht erneut für als Parteivorsitzende zu kandidieren, Respekt. „Angela Merkel hat mit dem Schritt Haltung, politische Größe und Souveränität bewiesen“, sagte Grütters und erhielt dafür den Beifall der anwesenden Parteimitglieder. Den kommenden Wechsel an der Parteispitze nannte sie eine „Chance für einen Aufbruch und die Erneuerung unserer Partei.“

Weitere Informationen von der Landesvertreterversammlung der CDU in Kürze.