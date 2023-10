Berliner Landeszentrale für politische Bildung Neuer Standort am Ostkreuz soll im Mai 2024 kommen

Die Landeszentrale für politische Bildung bekommt einen zweiten Standort in Berlin. Das bestätigte Leiter Thomas Gill dem Tagesspiegel. Neben dem Standort im Amerika-Haus nahe dem Zoologischen Garten wird die Landeszentrale voraussichtlich im Mai 2024 Räume in der Revaler Straße beziehen, wenige Gehminuten vom S-Bahnhof Ostkreuz entfernt. Ein entsprechender Mietvertrag wurde Ende August unterschrieben.

„Wir müssen den Menschen entgegenkommen“, sagte Gill dem Tagesspiegel. Eine Besucherumfrage vor einigen Jahren habe ergeben, dass die jährlich rund 30.000 Besucher:innen im Amerika-Haus vorrangig aus den umliegenden Kiezen kommen. Gill hofft nun, dass „Menschen aus Stadtteilen, von denen aus das bisher ein Tagesausflug war, häufiger kommen“.

Die Landeszentrale ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und an die Senatsbildungsverwaltung angegliedert. Sie hat laut Beschluss des Senats die Aufgabe, „die politische Bildung in Berlin auf überparteilicher Grundlage mit dem Ziel zu fördern, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bereitschaft zu unterstützen, Verantwortung für die Demokratie wahrzunehmen“.

Zu den bekanntesten Angeboten gehören die zahlreichen Publikationen zu politischen, gesellschaftlichen und historischen Themen, die unter anderem für Schüler:innen, Auszubildende und Studierende kostenlos sind. Die Landeszentrale entwickelt auch den Wahl-O-Mat für die Abgeordnetenhauswahl. Darüber hinaus organisiert sie Veranstaltungen, ist in den Berliner Schulen aktiv und vergibt Fördergelder für Projekte.

„Wir leisten politische Bildungsarbeit dort, wo sie sonst in der Stadt wenig stattfindet“, sagt Gill. „Das betrifft vor allem auch Erwachsene, für die es vergleichsweise wenig Angebote gibt.“ Ziel sei es, „die politische Teilhabe der Menschen zu stärken, damit sie ihre Interessen einbringen können“.

Die Landeszentrale für politische Bildung wird durch das Land Berlin und Zuschüsse des Bundesverbands für politische Bildung finanziert. Letztere fallen ab 2025 jedoch weg, so Gill. Auch deswegen hofft der Leiter der Bildungseinrichtung, dass in den aktuellen Haushaltsverhandlungen im Abgeordnetenhaus noch nachgebessert wird.

Zwar steigen die Gesamtausgaben für die Landeszentrale in den kommenden beiden Jahren leicht an, auf jährlich rund vier Millionen Euro. Insbesondere für Minijobber, die vor allem für die Publikationsausgabe verantwortlich sind, steht laut Gill jedoch weniger Geld zur Verfügung. „Ich hoffe, da passiert noch was bei den Haushaltsverhandlungen“, sagt Gill. „Sonst könnten wir an dem ein oder anderen Tag Probleme haben, aufzumachen.“