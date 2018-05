Schon der Betreff klang vielversprechend: Um die „höhere Vergütung für Grundschullehrkräfte“ sollte es gehen, als Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an diesem Dienstag mit Vertretern der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über die weiteren Schritte informieren wollte. Monatelang war – auch mit dem Finanzsenator – um einen Kompromiss gerungen worden. Dabei ging es nicht zuletzt um die Frage, welche Art von zusätzlichen Fortbildungen die nach altem Modell ausgebildeten Ost- und West-Grundschullehrer vorweisen müssen, um 5300 Euro pro Monat (E13) zu verdienen – so wie die neuen Absolventen. Jetzt steht fest, dass sich die GEW mit ihrem Vorschlag durchsetzen konnte. Die sogenannten Bestandslehrer bekommen ab 2019 mehr Geld. Dafür müssen sie in den nächsten Jahren 30 Stunden an Fortbildungen nachträglich absolvieren. Insgesamt werden von der Neuregelung fast 7000 Lehrkräfte profitieren.

Als Vorbild gilt Schleswig-Holstein, wo ein ähnlicher Weg beschritten wird, um Grundschullehrern zu einer höheren Besoldung zu verhelfen. Die Finanzverwaltung hatte aber Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Konstruktion. Schließlich geht es um Pädagogen, die einer anderen Laufbahn zugeordnet sind.

Auch DDR-Lehrer für untere Klassen sollen profitieren

Traditionell verdienen Grundschullehrer rund 500 Euro weniger als Studienräte. Der Unterschied leitete sich früher unter anderem aus einer anderen Ausbildung ab. Inzwischen gleichen die Bundesländer die Ausbildungen aber an. Auch in Berlin studieren Grundschullehrer inzwischen ebenso lange wie die künftigen Lehrer der Gymnasien und Sekundarschulen. Daher war 2017 beschlossen worden, dass die Absolventen des reformierten und verlängerten Studiums ab sofort mehr Geld verdienen, und zwar rund 5300 Euro pro Monat, weil sie jetzt auch der Entgeltgruppe E13 zugeordnet sind.

Von Anfang an war aber klar gewesen, dass die Lehrer, die zum Teil seit Jahrzehnten in den Schulen arbeiten, nicht übergangen werden können: Sie haben zwar in der Regel ein kürzeres Studium absolviert, verfügen aber durch ihre Erfahrung über wesentlich höhere Kompetenzen und müssen auch selbst die Quereinsteiger und Junglehrer einarbeiten, die künftig mehr verdienen als sie selbst. Da diese Schieflage als unzumutbar galt, war klar, dass die Höherbesoldung auch für die Tausenden "Bestandslehrer" kommen würde. Die Frage war nur, wie die rechtliche Konstruktion ausfallen sollte und welche Hürden aufgebaut werden sollten.

Das Gleiche gilt für 1300 "Lehrer unterer Klassen" (Luk-Lehrer), die noch in der DDR ausgebildet wurden und damals kein Abitur vorweisen mussten. Auch sie sollen auf die E13 angehoben werden.