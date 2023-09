Berliner Polizei bittet um Mithilfe Millionendiebstahl aus Tresorräumen – Wer kennt diesen Mann?

Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe zur Aufklärung eines Bandendiebstahls und setzt eine Belohnung für Hinweise aus. Sie sucht mit Fahndungsbildern nach einem Tatverdächtigen. Er soll am Samstag, 19. November vergangenen Jahres, mit mindestens vier Komplizen an einem Diebstahl und Brandstiftung beteiligt gewesen sein. Gegen 7.15 Uhr brachen sie in eine Tresoranlage in der Fasanenstraße in Charlottenburg ein.

Öffentlichkeitsfahndung Polizei Berlin - Bandendiebstahl in Tresorräumen - Wer kennt diesen Mann? © Polizei Berlin

Die Diebe sollen laut Polizeiangaben aus rund 300 Schließfächern Armbanduhren, Gold, Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände im Wert von 49 Millionen Euro gestohlen haben. Danach legten sie einen Brand, um ihre Spuren zu verwischen. Die Tatbeute transportierten die Diebe in mehreren Fuhren bis 19.30 Uhr vom Tatort ab.

Öffentlichkeitsfahndung Polizei Berlin - Bandendiebstahl in Tresorräumen - Wer kennt diesen Mann? © Polizei Berlin

Zur Aufklärung der Tat bittet die Behörde um Mithilfe: Wer kennt den auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten Mann? Auch Angaben dazu, wo die Beute verblieben sein könnte, nimmt die Polizei auf.

Die Polizei veröffentlicht außerdem ein Video vom Täter. Hinweise nimmt die Fahrstelle des Landeskriminalamtes Berlin-Tempelhof telefonisch unter der Nummer 030/4664-944404 oder per Mail an lka443.info@polizei.berlin.de entgegen. Für Hinweise, die zur Ermittlung beitragen, setzt die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus. Zusätzlich erfolgte durch eine Firma zusätzlich eine Auslobung in Höhe von 20.000 Euro.