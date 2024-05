Berliner Polizei sucht nach Zeugen Unbekannte brachen in Pankower Wohnung ein

Die Berliner Polizei sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Verdächtigen, die im Januar in eine Wohnung im Ortsteil Französisch Buchholz eingebrochen sein sollen. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Das Duo soll am 23. Januar 2024 mehrere Wertgegenstände aus der Wohnung in der Blankenfelder Straße entwendet haben. Darunter waren sowohl elektronische Geräte als auch Goldmünzen und Armbanduhren. Einer der beiden Männer trug einen Kapuzenpullover mit einem auffälligen Muster an beiden Oberarmen.

Die Berliner Polizei sucht wegen eines Einbruchs am 23. Januar 2024 in Pankow nach zwei Verdächtigen. © Polizei Berlin

Die Beamten möchten wissen, wer Angaben zu den Identitäten der beiden Personen auf den Bildern sowie ihren Aufenthaltsorten geben kann. Mit der Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Polizei auch weitere sachdienliche Hinweise zur Tat.

Diese können unter der Nummer 030 4664172130, per E-Mail an Dir1K21@polizei.berlin.de oder über die Internetwache eingereicht werden. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.