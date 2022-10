Mit Bildern einer Überwachungskamera hat die Berliner Polizei am Freitag nach einem Mann gesucht, der vor eineinhalb Jahren in einer U-Bahn eine Frau rassistisch beleidigt und sie geschlagen haben soll. Kurz nach der öffentlichen Fahndung stellte sich der Mann.

Die Tat ereignete sich bereits am 23. März 2021 in einem Zug der U-Bahnlinie 6 in Fahrtrichtung Alt-Tegel zwischen den Bahnhöfen Leopoldplatz und Kurt-Schumacher-Platz. Zwischen 20.45 Uhr und 21.05 Uhr soll der Mann eine Frau angegriffen haben. Laut Polizei beleidigte er sie zunächst rassistisch und schlug ihr dann mit der Faust zweimal ins Gesicht.

Anschließend flüchtete er. Weitere Angaben zur Tat und zum Opfer machte die Behörde nicht. Am Freitag veröffentlichte sie nun Bilder einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Nur wenige Stunden danach stellte er sich der Polizei. Der 31-Jährige Mann habe ich auf den veröffentlichten Bildern wiedererkannt, teilte die Behörde mit. Er muss sich nun wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Zur Startseite