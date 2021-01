Aus Sicht des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) sind Prognosen zu einer Öffnung von Schulen in der Corona-Krise kaum möglich. „Unsere Zahlen geben das noch nicht her, dass wir wieder in den Präsenzunterricht gehen können“, sagte Müller am Mittwoch im „Morgenmagazin“ der ARD. Erst in etwa zehn Tagen könne man sagen, ob eventuell für Grundschüler oder besondere Jahrgänge ab dem 18. Januar wieder Unterricht in Präsenz möglich ist.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz räumte ein, dass man beim Anstieg der Infektionszahlen im Herbst „vielleicht ein, zwei Wochen früher“ härtere Maßnahmen hätte beschließen können. Doch sei man in der Rückschau immer klüger. Inzwischen sehe man aber sehr deutlich, dass die Infektionen und Inzidenzen sinken. „Wir haben nur leider noch nicht genügend Entlastung in unseren Krankenhäusern“, sagte Müller. „Und das ist ein ganz entscheidender Punkt“, sagte er, dafür müsse mehr passieren. Müllers Fazit zur Lage: „Wir sind jetzt auf der Zielgeraden, um unsere Ziele auch wirklich zu erreichen, in Kombination mit der Impfstrategie.“