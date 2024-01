Berliner Senat will Projekt der Länder beitreten Bezahlkarte für Asylbewerber könnte 2025 kommen

Der Senat rechnet in Berlin mit der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber im Jahr 2025. „Der Betrieb der Bezahlkarte wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen“, heißt es in einer Senatsvorlage, die der Senat in seiner Sitzung am Dienstag beschließen will und die dem Tagesspiegel vorab vorliegt.