Am ehemaligen Veganz-Standort Rewe eröffnet veganen Supermarkt in Berlin

Rewe bereitet die Eröffnung eines komplett veganen Supermarkts in Berlin vor. Das bestätigte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. Mit dem neuen Format setzt der zweitgrößte Einzelhändler Deutschlands auf den Trend zu pflanzlichen Produkten. An der Fassade wurde bereits ein Logo angebracht, das noch verhüllt ist. Der genaue Zeitpunkt der Eröffnung ist noch nicht bekannt.

Die Lage an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain dürfte Veganerinnen und Veganern bekannt sein. Dort betrieb das Berliner Unternehmen Veganz jahrelang einen seiner rein pflanzlichen Supermärkte, bevor es sich zu einem Produkthersteller wandelte und alle Filialen schloss, zuletzt auch jene in Friedrichshain im Dezember 2023.

Veganz schloss den Markt an der Warschauer Brücke Ende 2023. © IMAGO/Pond5 Images

Rewe hat den Standort in der Nähe der Warschauer Brücke von Veganz übernommen. Vorbild für den neuen Supermarkt könnte ein ähnliches Projekt in Wien sein. In der österreichischen Hauptstadt betreibt die Kette Billa, die zur Rewe-Gruppe gehört, eine vegane Filiale namens „Billa Pflanzilla“.

Rewe betreibt mehrere Märkte in direkter Nähe

In Deutschland ernähren sich laut Forsa-Institut etwa neun Prozent der Bevölkerung vegetarisch und weitere drei Prozent ausschließlich vegan.

In der näheren Umgebung betreibt Rewe bereits einen traditionellen Supermarkt im Einkaufszentrum East Side Mall und einen kleinen „Rewe to go“-Markt im S-Bahnhof Warschauer Straße. Der nahe gelegene „Party-Rewe“ ist momentan geschlossen und wird durch einen Neubau ersetzt.