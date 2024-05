Autodoc bereitet Börsengang vor Ersatzteile-Händler aus Berlin zielt mit App auf Geschäftskunden

Der auf Kfz-Ersatzteile spezialisierte Berliner Onlinehändler Autodoc, der einen Börsengang vorbereitet, baut sein Angebot für Geschäftskunden aus. Eine spezielle App namens „Autodoc Pro“ ist in Frankreich und Deutschland verfügbar, sagte der Autodoc-Geschäftsführer Dmitry Zadorozhny am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Zielgruppe seien Werkstätten und Flottenbetreiber. Demnächst soll das Angebot noch in diesem Jahr in den Benelux-Staaten ausgerollt werden, danach in anderen westeuropäischen Ländern. Wichtig sei die Nähe zu den Logistikzentren, weil Werkstätten großen Wert auf die schnelle Lieferung und vor allem Rücknahme von Teilen legten, erläuterte Zadorozhny.

134 Millionen Euro Gewinn machte Autodoc 2023.

In Polen hingegen wird es das Angebot vorerst nicht geben, obwohl Autodoc dort Logistikzentren unterhält. Der polnische Sekundärmarkt für Autoteile sei „saturiert“, meint Zadorozhny, und biete wenig Platz für Onlinehändler.

Dmitry Zadorozhny ist seit 2022 der Geschäftsführer von Autodoc. © Autodoc

Europaweit sei zu beobachten, dass viele Autobesitzer ihre Fahrzeuge länger halten, aufgrund der Inflation und hoher Preise am Markt für Neu- und Gebrauchtwagen. Davon profitiere Autodoc momentan vor allem im Endkundengeschäft.

800.000 neue Kunden konnte Autodoc nach eigenen Angaben 2023 gewinnen, zum Jahresende zählte der Händler insgesamt 7,4 Millionen aktive Kunden. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in 27 Ländern aktiv.

Im gesamten Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn vor Steuern und Abgaben (Ebitda) legte sogar um 31 Prozent zu und lag bei 134 Millionen Euro.

Ein Autodoc-Standort im Berliner Bezirk Lichtenberg. © Autodoc

„Die Steigerung des operativen Ergebnisses um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist ein klares Ergebnis unserer erfolgreichen Kostenoptimierungsstrategien und der verbesserten operativen Effizienz“, sagte Lennart Schmidt, der Finanzchef des Unternehmens. Die Profitabilität sei „konstant und stark“.

Autodoc-Büro in Odessa besteht weiter

Laut Angaben des Unternehmens konnte in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches jährliches Nettoumsatzwachstum von 26 Prozent erzielt werden. Wann genau Autodoc an die Börse gehen will, verrieten die Manager nicht.

Autodoc betreibt weiterhin ein Büro in Odessa, obwohl die ukrainische Hafenstadt regelmäßig ukrainischen Angriffen ausgesetzt ist. Büros in der Hauptstadt Kiew und im massiv umkämpften Charkiw mussten allerdings geschlossen werden.

„Wir unterstützen unsere Leute dort“, sagte Zadorozhny, der selbst aus der Ukraine stammt. Erst in der vergangenen Woche war in Odessa ein Logistikzentrum des auch in Deutschland aktiven Logistikunternehmens Nova Post zerstört worden.