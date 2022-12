Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich ein Mediengestalter für Digital und Print?

Die Arbeitswelt ist vielfältig. Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor. Diesmal: Der 22-jährige Jannes R.

Deine Ausbildung in einem Satz?

Ich bin Jannes R., 22, und ich bin derzeit im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print im Bereich Konzeption und Visualisierung in der Marketing-/Grafik-Abteilung bei DeineStadtKlebt.de und Königsdruck GmbH.

Die gemeinsame Ausbildungssuchplattform Informationen über Ausbildungsplätze gibt es auf der gemeinsamen Plattform von Kammern und Verbänden sowie vielen anderen Partnern. Man kann hier wahlweise nach Postleitzahl, Wunschberuf oder Wunschunternehmen suchen.

Welche Interessen sollte man dafür mitbringen?

Das allbekannte „ich möchte irgendwas mit Medien machen“ reicht für diesen Beruf, da man hier breit ausgebildet wird und neben Druckproduktion auch Themen wie Webseiten, Logo-Design und Fotografie haben wird. Bei uns solltest du vor allem eine Begeisterung für Druckprodukte mitbringen und den Ehrgeiz, sich stets vor allem grafisch zu verbessern. Ein grundlegendes Gefühl für Ästhetik zu besitzen ist natürlich auch nicht verkehrt.

Was macht besonders Spaß, warum würdest Du den Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Besonders schön in diesem Berufsfeld ist die lockere und entspannte Atmosphäre. Neben dem kreativen und offenen Austausch kann man sich selbst weiterentwickeln und durch Kunden und Kollegen werden immer wieder neue Reize und Ansätze geboten, die es einem ermöglichen zu wachsen.

Wie lange dauert die Ausbildung, wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre, allerdings ist es durch Abitur oder sehr gute schulische Leistungen möglich, die Ausbildung auf 2,5 oder sogar zwei Jahre zu verkürzen.

Wie hoch die Vergütung ist, liegt selbstverständlich am Betrieb. Hier gibt es im ersten Lehrjahr eine Spanne von 650 Euro bis zu 1.100 Euro brutto - je nach Einzelfall etwas mehr oder weniger. Das Gehalt wird je nach Lehrjahr gestaffelt; hier steigt die Vergütung je Jahr um ungefähr 100 Euro brutto.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Mit dem Job des Mediengestalters hat man viele Möglichkeiten, neben gestalterischen Arbeiten sind auch kalkulatorische, planerische und Strategien des Marketings Teil des Berufs.

