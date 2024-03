Berliner Azubis stellen sich vor Was macht ein Immobilienkaufmann?

In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor. Heute: Jarvis W., 23 Jahre alt. Er macht seine Ausbildung zum Immobilienkaufmann im dritten Lehrjahr bei Vonovia.

Deine Ausbildung in Kürze?

Zu meinen Aufgaben zählt es, Interessentinnen und Interessenten bei der Suche nach einem neuen Zuhause zu unterstützen sowie Mieterinnen und Mietern bei Fragen zur Seite zu stehen.

Welche Interessen sollte man für deine Ausbildung mitbringen?

Spaß an der Arbeit mit Menschen, Empathie und ein offenes Ohr für andere sind wichtig. Ein Interesse an wirtschaftlichen und politischen Themen ist vorteilhaft, da sie die Arbeit in der Immobilienwelt beeinflussen.

Jarvis W., an seinem Schreibtisch bei Vonovia. © Gloria Drzymala/Vonovia

Was macht besonders Spaß, warum würdest du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Die Arbeitsaufgaben variieren täglich. Alle Mietenden haben individuelle Wünsche, die neue Herausforderungen mit sich bringen. Bei Vonovia habe ich die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten unterschiedliche Berufsfelder näher kennenzulernen. So konnte ich Einblicke in die Arbeit des Kundenservices, die Vermietung und Bewirtschaftung unserer Wohnungen sowie die Neubauabteilung und Quartiersentwicklung gewinnen.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre. Die Ausbildungsvergütung beträgt im ersten Lehrjahr 1170 Euro, im zweiten 1330 und im dritten 1460 Euro.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Mit Vonovia konnte ich an einem Austauschprogramm in Dublin teilnehmen. Dort habe ich bei einer Immobilienfirma die Immobilienverwaltung aus einer neuen Perspektive erlebt. Durch die Einführungswoche und Azubiausflüge lernt man schnell neue Azubis kennen.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.