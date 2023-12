Berliner Finanz-Start-up erhält Vollbanklizenz Trade Republic darf jetzt Kredite vergeben

Der Online-Broker Trade Republic darf seinen Kunden künftig alle wesentlichen Bankdienstleistungen rund um Kredite und Einlagen anbieten. Das Unternehmen habe von der Europäischen Zentralbank (EZB) die dafür erforderliche Vollbanklizenz erhalten, teilte Trade Republic am Mittwoch in Berlin mit. Das Unternehmen kündigte zudem an, im Zuge des Erhalts der Lizenz einen Prüfungsausschuss zu berufen.

Die 2015 gegründete Fin-Tech-Firma hat mittlerweile Kunden in 17 europäischen Ländern und verwaltet nach eigenen Angaben mehrere Milliarden an Kundenvermögen. Trade Republic bietet unter anderem Investitionen in Sparpläne, Aktienanteile, ETFs, Derivate und Kryptowährungen an.

„Mit dem Erhalt der Vollbanklizenz öffnet sich ein neues Kapitel in der bisherigen Entwicklung von Trade Republic“, erklärte Firmen-Mitgründer Christian Hecker. Trade Republic will sich breiter aufstellen und hatte seine Geschäfte zuletzt unter anderem um den Anleihehandel erweitert. Welche Bankdienstleistungen nun künftig angeboten werden sollen, wurde in der Mitteilung nicht genannt. (Reuters)